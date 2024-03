Kiedyś Aleksandar Vuković rządził w Legii, teraz cel ma tylko jeden. Trener Piasta zrobi to za trzecim podejściem?

To będzie dla Vuko wyjątkowy mecz

Serb szczególnie podchodzi do rywalizacji z warszawskim klubem. - Pierwszy raz wystąpię na stadionie Legii jako szkoleniowiec gości - powiedział trener Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP. - To nie jest dla mnie mecz jak każdy inny. Spędziłem w Legii wiele lat jako zawodnik i trener. Pod tym względem to rzecz wyjątkowa - podkreślił.

Skala trudności dla Piasta pójdzie w górę

To będzie dla Serba trzecie spotkanie przeciwko Legii od kiedy prowadzi śląski klub. Dwa poprzednie mecze miały miejsce w Gliwicach. Warszawski zespół wygrał 1:0 i zremisował 1:1. Jak będzie za trzecim razem? - Pokazaliśmy w poprzednich meczach z Legią, że potrafimy z nią stoczyć wyrównane i zacięte spotkania - wyznał Vuković, cytowany przez PAP. - Teraz skala trudności pójdzie w górę. Gospodarze będą chcieli dominować. Patrząc historycznie, to Piast nie miał problemu z wygraną w Warszawie. Sam to doświadczyłem - przypomniał szkoleniowiec śląskiego klubu, który ostatnio pokonał 1:0 z Puszczą, a to było pierwsze zwycięstwo jego drużyny w tym roku w lidze.

Legia nie jest w łatwym momencie

Szkoleniowiec Piasta zdaje sobie sprawę z tego, że Legia nie wygrała już czterech meczów z rzędu w lidze. Czy jego zespół to wykorzysta? - Legia nie jest w łatwym momencie, ale to klasowa drużyna, której celem jest walka o najwyższe miejsca - zaznaczył trener Vuković, cytowany przez PAP. - Oczekuję ze strony gospodarzy dużej mobilizacji. Na to się przygotowujemy. Wiem z doświadczenia, że w Legii nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje - stwierdził serbski szkoleniowiec gliwiczan.

