Kosta Runjaić nie pozostawił złudzeń. Mocna reakcja trenera Legii Warszawa

Rewelacje albańskich mediów

Media w Albanii rozpisywały się o tym, że Ernest Muci miałby trafić do Celty Vigo. "Następnym przystankiem ma być hiszpańska La Liga, ponieważ od wielu dni toczą się intensywne rozmowy na temat jego transferu do Celty Vigo, drużyny, która zakończyła ostatni sezon na 6. miejscu w LaLiga. Nadal nie ma nic oficjalnego. Jednak źródła zbliżone do gracza wskazują, że wszystko jest bardzo blisko i może zostać szybko sfinalizowane" - napisano na portalu Top Channel.

Były kapitan Legii i Ruchu z prognozą na niedzielny bój obu drużyn. „Faworytowi nie będzie łatwo” [ROZMOWA SE]

Trener Runjaić zażartował

Do tych doniesień odniósł się trener Kosta Runjaić po meczu rewanżowym z Ordabasy Szymkent w II rundzie el. Ligi Konferencji. - Muci to niezwykle perspektywiczny i młody zawodnik - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Możemy sprzedać go za... dwadzieścia pięć milionów euro, a Pawła Wszołka za dwadzieścia milionów euro. Mówię to w formie żartu. Wtedy kupimy kilku innych graczy za około siedem milionów euro - odpowiedział.

Tomas Pekhart znowu to zrobił. Gwiazdor Legii po raz kolejny zapisał się w historii klubu

O plotach nie rozmawia, odsyła do dyrektora sportowego

Szkoleniowiec nie pozostawił złudzeń w tej sprawie. - Nie chcę dyskutować na temat plotek - zareagował. - W tej sprawie należy pytać Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego. Transfery to część biznesu. Jesteśmy Legią Warszawa. Naszym celem jest wzmacnianie zespołu, a nie jego osłabianie. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony ze składu jaki posiadam - podkreślił trener Runjaić, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

Yuri Ribeiro miał powód do dumy. Wyjątkowy moment asa Legii Warszawa

Sonda Czy Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć