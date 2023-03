Kosta Runjaić o wykluczeniu kapitana w meczu z Górnikiem. Trener Legii o czerwonej kartce dla Josue

Nigdy nie gra się łatwo przeciwko Górnikowi

Wprawdzie warszawski zespół zdobył w Zabrzu trzy punkty, ale za to boleśnie to spotkanie będzie wspominał Rafał Augustyniak. Obrońca Legii w drugiej połowie został trafiony przypadkowo przez napastnika gospodarzy. W efekcie uderzenia piłkarz ze stolicy stracił dwa zęby. Rywal został ukarany żółtą kartką, a Augustyniak wrócił na boisko i zagrał do końca. - Nigdy nie gra się łatwo przeciwko Górnikowi - podsumował występ trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalną stroną Legii. - W ubiegłym sezonie przegraliśmy po golu w doliczonym czasie gry. Mam duży szacunek do drużyny za walkę do końca, bo to niezwykle istotne trzy punkty. W takich meczach potrzebuje się także trochę szczęścia, które było przy nas - ocenił szkoleniowiec.

Kartka wydawała się niepotrzebna

Przez ostatnie pół godziny Legia musiała radzić sobie w osłabieniu. Sędzia odesłał do szatni kapitana Josue, który został ukarany czerwoną katką (dwie żółte). Jak zachowanie podopiecznego ocenił szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy? - Josue to nasz kapitan, jeden z czołowych graczy - wyznał tener Kosta Runjaić na konferencji prasowej. - Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Nie widziałem dobrze sytuacji przy drugiej żółtej kartce. Wydawała mi się niepotrzebna. Josue jest zawodnikiem, z którym trzeba się komunikować i rozmawiać. Nie skupiam się teraz na tej sytuacji - powiedział szkoleniowiec warszawskiego zespołu, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej.

i Autor: Cyfrasport Josue, Legia Warszawa

Sonda Czy Josue z Legii to najlepszy piłkarz ekstraklasy? Tak, nikt nie może się z nim równać Nie, bez przesady Jest dobry, ale czy najlepszy?