Kosta Runjaić rozwiał wszelkie wątpliwości. Tak wypowiedział się o przyszłości w Legii, nie ma już cienia złudzeń

Jeśli ktoś chce obejrzeć mecz, który niemal na pewno przyniesie wielkie emocje, powinien włączyć spotkanie Legii Warszawa. Zespół ze stolicy w wielu rywalizacjach zdobywa wiele bramek, ale i sporo traci, co sprawia, że ich mecze ogląda się bardzo dobrze. To co jednak najważniejsze dla legionistów, często udaje się im zdobyć jedną bramkę więcej od rywali i wygrywają kolejne spotkania. To z kolei przyniosło m.in. awans do europejskich pucharów.

Duża w tym zasługa Kosty Runjaicia, bo widać rękę niemieckiego szkoleniowca w grze zespołu. Tak dobra postawa Legii przyciąga uwagę innych klubów i niedawno pojawiły się plotki, że zatrudnieniem Runjaicia zainteresowane jest Schalke 04 Gelsenkirchen. Niedługo po tym, jak media obiegła ta informacja, szkoleniowiec wypowiedział się o swojej przyszłości w rozmowie z TVP Sport.

- Jestem obecnie w trakcie ekscytującego procesu z moją drużyną w Legii. Przeżyliśmy razem kilka magicznych nocy w europejskich pucharach i mamy przed sobą wielki cel, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski. Jestem w sytuacji, w której w ogóle nie mam powodu, by myśleć o zmianie klubu - powiedział trener Legii Warszawa.