Kosta Runjaić wyciągnie Legię z dołka? "Odbił piętno, to wszystko, co się dzieje..."

Tylko jedno zwycięstwo w pięciu ligowych występach - tak przedstawia się dorobek wicemistrza Polski. Co się stało z zespołem, który na początku sezonu tak zachwycał? Czy trener Kosta Runjaić opanuje ten kryzys? - Jednak jakieś piętno odbił na Legii, bo naprawdę rozwinął kilku zawodników - powiedział Kamil Kosowski w rozmowie z "Super Expressem". - Może być tak, że po prostu materiał ludzki nie jest takiej jakości, której potrzebuje Legia. Nie chciałbym przesadnie bronić trenera, bo jak jest źle, to ktoś musi za to odpowiedzieć. Nie chciałbym także mówić, że to wszystko, co się dzieje, to wyłącznie jego wina - stwierdził.

Runjaić nie wychodzi na boisko

Były kadrowicz tak tłumaczy ostatnie niepowodzenia stołecznego klubu. - Runjaić nie wychodzi na boisko, nie przyjmuje piłki, nie podaje i nie wykorzysta sytuacji za piłkarza - ocenił Kosowski. - To profesjonalista, który wie, jak ma grać jego jego zespół. Tylko brakuje odpowiedniego wykonania na boisku. Wszystko jest po prostu w Legii na średnim poziomie - zaznaczył wprost były reprezentant Polski.

