i Autor: Cyfrasport Ryoya Morishita, Legia Warszawa

Transfer na tak

Tylko Ryoya Morishita nie zawodzi w Legii? Padły słowa o pozytywnej energii, której brakuje u gwiazd

W zimowym oknie Ryoya Morishita dołączył do Legii. Od początku przygotowań było widać u niego, że dobrze wprowadził się do zespołu. Wprawdzie jeszcze brakuje mu liczb, ale to jedyny zawodnik do którego nie można mieć pretensji. Były kadrowicz Kamil Kosowski mówi o pozytywnej energii, której brakuje liderom warszawskiego klubu.