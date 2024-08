Koszmar Wisły Kraków, co za głupota gracza Białej gwiazdy! To zdecydowało o sukcesie Znicza [WIDEO]

To właśnie on ciągnie Lokomotywę. Na taką serię Mikael Ishak czekał bardzo długo

W pierwszej połowie to Wisła dominowała. Prowadziła po golu strzelonym przez Angela Rodado, który zaskoczył bramkarza gospodarzy. Wydawało się, że Biała gwiazda ma mecz pod kontrolą. Ale Znicz nie poddał się i walczył o odrobienie strat. Zrobił to po przerwie, po dwóch stałych fragmentach gry. W drugiej połowie krakowski zespół sam się wyłożył. Zawiódł Tamas Kiss, który zachował się nieodpowiedzialnie. Węgier, po jednym z dośrodkowań na pole karne rywali, zatrzymał piłkę ręką. Został za to zagranie ukarany. Dostał żółtą kartkę. To było jego drugie upomnienie i po chwili obejrzał czerwony kartonik. Za tę głupotę czeka go bura od trenera Kazimierza Moskala.

Po czerwonej kartce Wisła musiała się cofnąć

- Nie możemy dostać takiej głupiej czerwonej kartki - powiedział Rafał Mikulec, pomocnik Wisły w rozmowie z TVP Polonia. - Mieliśmy mecz pod kontrolą. Po tej czerwonej kartce musieliśmy się cofnąć i Znicz przejął inicjatywę. Dlatego tak to wyglądało. Myślę, że w pełnych składach dowieźlibyśmy wygraną - dodał gracz krakowskiej drużyny.

Dwa gole ze stałych fragmentów

Osłabiona Wisła po chwili straciła gola. Z rzutu rożnego dośrodkował Radosław Majewski, a gola strzelił Łukasz Wiech. Gospodarze zdobyli później bramkę, ale po analizie VAR trafienie byłego reprezentanta Polski nie zostało uznane. Arbiter doliczył pięć minut i właśnie wtedy ekipa z Pruszkowa zapewniła sobie zwycięstwo. Kapitan Alan Uryga sfaulował Wiecha i sędzia wskazał na 11 metr. Jedenastkę pewnie wykorzystał Daniel Stanclik. - Wychodziliśmy na drugą połowę i czuliśmy się silni, że możemy ten mecz odwrócić - podsumował Radosław Majewski, pomocnik Znicza na antenie TVP Polonia.

Co wymyślił Tamas Kiss? Kto to wytłumaczy? Wisła Kraków po czymś takim gra w dziesiątkę... Wisła Kraków chwilę później traci prowadzenie.

