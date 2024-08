Sergio Barcia błysnął w Europie, zachwyci w ekstraklasie. Trener Legii o potencjale i klasie Hiszpana

To właśnie on ciągnie Lokomotywę. Na taką serię Mikael Ishak czekał bardzo długo

Swobodnie czuje się z piłką

Portugalski szkoleniowiec Legii jest zadowolony z obiecującego występu nowego nabytku. Liczy na to, że będzie on niebawem kluczowym piłkarzem warszawskiego klubu. - Barcia pokazał swoją charakterystykę - tłumaczył trener Goncalo Feio w materiale wideo udostępnionym przez klubowe media. - Jako stoper bardzo swobodnie czuje się z piłką. Ma dużą wizję i kulturę gry. Do tego łatwość zmiany kierunku i szybkość. Jest bardzo mobilny, agresywny w pojedynkach, co pokazał - dodał.

Młodzież coraz odważniej rozpycha się w Legii. To na nich zarobią miliony?

Musi strzelać gole po stałych fragmentach

Barcia premierową bramkę zdobył w drugiej połowie. Wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. - Pamiętam jedną z naszych pierwszych rozmów - opowiadał trener Feio. - Jednym z wyzwań dla niego, sztabu i drużyny, było spowodowanie, żeby strzelał trochę więcej goli po stałych fragmentach. Cieszę się, że zaczął to robić - zaznaczył portugalski szkoleniowiec.

Claude Goncalves to transfer na miarę mistrzostwa? Tak o nim mówią w Bułgarii, to będą prorocze słowa, zaskoczeni?

