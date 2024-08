Falstart Polonii na zapleczu ekstraklasy, wciąż bez gola. Co się dzieje z Czarnymi Koszulami?

Zahović pogrążył byłych kolegów. Trwa fatalna passa Portowców w Zabrzu, to już 18 lat [WIDEO]

Teraz „Czarne Koszule” przegrały u siebie 0:3 z Arką Gdynia w 3. kolejce I ligi. - Bardzo bolesna porażka za nami - powiedział trener Rafał Smalec. - Z przebiegu meczu nie można było pomyśleć, że to może się tak źle dla nas skończyć. Tracimy bramki w bardzo prosty sposób. Nie wykorzystujemy bardzo dogodnych sytuacji. Wydaje się, że w pierwszej połowie było dużo dobrego. Przeciwnik zdobył bramkę po naszym błędzie, po stracie na własnej połowie. Napędziliśmy ich, a dla nas lekki cios. Na drugą połowę weszliśmy z bardzo dobrym nastawieniem. W momencie, gdy nasza gra się zapala, to dostajemy gonga w bardzo prosty sposób i robią się ciężary. Po raz kolejny musimy to przyjąć na klatę. Musimy się przełamać, zrobić coś więcej, coś ekstra, żeby przyszły wyniki takie, jakie chcemy - dodał szkoleniowiec Polonii, która w następnej kolejce zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna (10.08).

Pogoń Grodzisk liderem II ligi

Znicz zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. W kolejnej serii przed ekipą z Pruszkowa wyjazdowe spotkanie z Arką (9.08). Świetnie w II lidze spisuje się Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która pokonała 1:0 GKS Jastrzębie. Beniaminek wygrał wszystkie trzy mecze w tej edycji i jest liderem.

