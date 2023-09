Kristoffer Velde mówi wprost. Gwiazda Lecha o oczekiwaniach przed meczem z mistrzem Polski

Lech czai się za plecami najgroźniejszych rywali w walce o tytuł

Velde błysnął w meczu ze Stalą Mielec. Strzelił gola, ale też był nieskuteczny. Norweg liczy na to, że Lech podtrzyma zwycięską serię i pokona Raków Częstochowa. Kolejorz chciałby wygrać, bo w ten sposób zadomowi się w czubie tabeli. - Nie mamy za bardzo marginesu błędu ani czasu do stracenia - powiedział Kristoffer Velde, pomocnik Lecha, cytowany przez klubowe media. - Trzeba wygrywać następne mecze i zdobywać kolejne punkty. Na razie czaimy się za plecami najgroźniejszych rywali w walce o mistrzostwo, ale w czwartek będziemy mogli przeskoczyć w tabeli jednego z nich. To sprawia, że to spotkanie ma jeszcze większą wagę. Jednak z podobną koncentracją należy podejść do każdego przeciwnika - zaznaczył norweski pomocnik na klubowym portalu.

