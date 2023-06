Kto awansuje do PKO BP Ekstraklasy? Przed nami pasjonujący finisz sezonu!

Tak Josue zwrócił się do Kamila Grosickiego. Co za wymiana między gwiazdami ekstraklasy!

Michał Listkiewicz do szefa "Nigdy więcej": Donos na Marciniaka to zwykły paszkwil

Ruch w trzy lata z III ligi do ekstraklasy? To ten napastnik ma dać przepustkę do elity

Kursy TOTALbet: 1. Liga

Trzeba przyznać, że rozgrywki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy dawno nie były tak wyrównane i zacięte. Na 90 minut przed końcem rozgrywek pewny awansu do elity jest jedynie ŁKS Łódź, walkę o drugą lokatę stoczą natomiast aż cztery zespoły! W najlepszej sytuacji jest obecnie Ruch Chorzów, któremu wygrana w najbliższą sobotę da upragniony awans bez oglądania się na inne zespoły. Ekipa Jarosława Skrobacza zmierzy się z pewnym utrzymania GKS-em Tychy i wydaje się, że jakakolwiek strata punktów nie wchodzi w grę. Na ewentualne potknięcie Niebieskich czekają jednak aż trzy inne kluby. Trzecia w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz czwarta Puszcza Niepołomice mają na koncie po 58 pkt – jeden mniej od Ruchu – dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich wyżej w tabeli są jednak niecieczanie. Termalica do awansu potrzebuje zatem zwycięstwa w meczu z Arką Gdynia (wg TOTALbet Słoniki będą faworytem) oraz potknięcia Ruchu Chorzów, Puszcza musi natomiast pokonać przed własną publicznością Chrobrego Głogów (w opinii legalnego polskiego bukmachera jest to bardzo prawdopodobne) oraz liczyć na stratę punktów obu wyprzedzających ją zespołów. W zdecydowanie najgorszej sytuacji jest z kolei Wisła Kraków, która oprócz wygranej w wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna musiałaby czyhać na stratę punktów przez Termalikę oraz Puszczę, a także porażkę Ruchu z GKS-em Tychy. Trzeba przyznać, że jest to wariant bardzo mało prawdopodobny. Zdaniem TOTALbet po ostatniej kolejce status quo zostanie jednak zachowany – w opinii bukmachera wszystkie cztery drużyny powinny wygrać swoje mecze, co sprawi, że drugie miejsce zajmie ekipa z Chorzowa. Czy tak faktycznie się stanie? Przekonamy się już w sobotę!

i Autor: TOTALbet

Bardzo interesująco zapowiada się również walka o szóstą lokatę, która premiowana jest grą w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Jak na razie miejsce to zajmuje beniaminek – Stal Rzeszów, który ma w dorobku 48 pkt i dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań wyprzedza Arkę Gdynia. Ekipa z Podkarpacia w ostatniej serii gier na własnym obiekcie zmierzy się jednak ze zdegradowaną już Skrą Częstochowa i wydaje się, że powinna stosunkowo łatwo sięgnąć po komplet punktów. Zajęcie przez Stal szóstej lokaty jest tym bardziej prawdopodobne, że najgroźniejszego konkurenta czeka w ostatniej serii gier piekielnie trudne zadanie. Arka uda się bowiem do Niecieczy, aby stawić czoła Termalice. Słoniki w obecnym sezonie zaledwie raz przegrały przed własną publicznością i mało prawdopodobne, aby w sobotę stało się to po raz drugi. Podobnie uważają zresztą eksperci z TOTALbet, którzy wieszczą, że Arka wróci do Trójmiasta „na tarczy”. Obie te ekipy muszą jednak mieć się na baczności, z tyłu czai się bowiem jeszcze Podbeskidzie. Drużyna z Bielska-Białej ma na koncie 46 „oczek”, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań z oboma bezpośrednimi konkurentami. Oznacza to, że podopieczni Dariusza Żurawia nie tylko muszą pokonać przed własną publicznością niegrającą już o nic Resovię Rzeszów, ale także trzymać kciuki, aby zarówno Stal, jak i Arka przegrały swoje mecze. Scenariusz wydaje się nierealny? Piłka nożna widziała już nie takie rzeczy… Wszystko – jak zwykle zresztą – rozstrzygnie boisko. Nie pozostaje zatem nic innego, jak w sobotnie popołudnie kibicować swoim ulubieńcom!

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Termalica – 1.97 remis – 3.65 Arka – 3.45

Podbeskidzie – 1.57 remis – 4.20 Resovia – 5.10

Łęczna – 5.80 remis – 4.10 Wisła K. - 1.53

Zagłębie S. - 2.16 remis – 3.37 Sandecja – 3.22

Chojniczanka – 2.64 remis – 3.32 GKS Katowice – 2.56

ŁKS – 1.56 remis – 4.15 Odra – 5.30

Ruch – 1.42 remis – 4.70 Tychy – 6.60

Stal – 1.45 remis – 4.45 Skra – 6.20

Puszcza – 1.45 remis – 4.50 Chrobry – 6.40

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.