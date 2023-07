Lech dostaje skrzydeł. Kolejny gorący transfer Kolejorza

To dla niej Ivi Lopez pokazuje serduszka po golach. Co za wpis ukochanej gwiazdy Rakowa

Nie umilkły jeszcze echa sięgnięcia przez poznaniaków po uczestnika mundialu, Irańczyka Ali Gholizadeha, a już odpalono przy Bułgarskiej kolejną petardę. Tym razem klub poinformował o zakontraktowaniu na trzy lata reprezentanta Bośni i Hercegowiny. 27-letni Dino Hotić ma na koncie cztery występy w zespole narodowym tego kraju. Co ciekawe, urodził się w Ljubljanie i w kategoriach juniorskich reprezentował barwy Słowenii. Ma na koncie m.in. występ w mistrzostwach Europy U-17 w 2012 roku organizowanych przez ten właśnie kraj. Słoweńcy w grupie mierzyli się wtedy z Polakami (1:1), wśród których nie brakowało ówczesnych lechitów, m.in. Karola Linettego i Adriana Cierpki.

Po swój pierwszy z pięciu tytułów mistrza Słowenii w barwach Mariboru sięgnął jeszcze jako osiemnastolatek, a później miał okazję w barwach tego klubu zagrać nawet w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Przez ostatnie 3,5 roku był zawodnikiem Cercle Brügge, w jego składzie ma na koncie ponad sto meczów w Jupiler Pro League, czyli w belgijskiej ekstraklasie.

- Przychodzi do nas kolejny zawodnik przygotowany do podjęcia rywalizacji z naszymi skrzydłowymi. Jest to piłkarz, który ma doskonale ułożoną lewą nogę, świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, dobrze gra na małej przestrzeni. Dino piłkarzem idealnie pasującym do naszego sposobu grania – reklamuje nowego skrzydłowego (w Lechu trwa gorączka związana z odejściem Michała Skórasia) dyrektor sportowy, Tomasz Rząsa.

