Lech – Legia relacja na żywo. Lech Poznań walczy o powrót na fotel lidera!

Lech Poznań - Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki: żółte:

Lech: Mrozek - Pereira, Douglas, Milić, Gurgul - Gholizadeh, Murawski, Kozubal, Walemark - Sousa, Ishak.

Legia: Kobylak - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre - Augustyniak - Chodyna, Kapustka, Morishita, Luquinhas - Gual.

Lech – Legia relacja live. Ekstraklasa na żywo dzisiaj 10.11.2024

Lech Poznań od zakończenia poprzedniego sezonu ma nowego szkoleniowca. Niels Frederiksen póki co może być spokojny o swoją posadę, ponieważ „Kolejorz” od początku sezonu zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i prezentuje się naprawdę dobrze. W ostatnim czasie drużyna Norwega zwolniła nieco tempa i już czuje na plecach oddech rywali – Jagiellonii Białystok, mistrza z poprzedniego sezonu, który gra jeszcze w Pucharze Polski i europejskich Pucharach, Rakowa Częstochowa, do którego po niepowodzeniach w poprzednich rozgrywkach wrócił Marek Papszun, czy Cracovii, zaskakująco dobrze prezentującej się w trwającej kampanii. Nieco dalej bo ze stratą 6 punktów do Lecha, plasuje się właśnie Legia Warszawa. Starcie przy Bułgarskiej będzie miało więc dla Lecha nie tylko wymiar prestiżowy, ale też niezwykle praktyczny, jeśli chodzi o układ tabeli.

Legia Warszawa z kolei sezon zaczęła nie najlepiej już w 3. kolejce notując pierwszą porażkę, a następnie remisując dwa z trzech spotkań. Przyszedł też moment, w którym fani zaczęli się zastanawiać, czy Goncalo Feio nie straci swojej posady, bowiem „Wojskowi” zanotowali serię czterech meczów bez zwycięstwa w lidze (dwie porażki i dwa remisy). Od tamtej pory nastroje w Warszawie mocno się jednak zmieniły – podopieczni Portugalczyka zanotowali trzy zwycięstwa w Lidze, a do tego wygrali trzy spotkania w Lidze Konferencji Europy oraz awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Wygrana nad Lechem potwierdziłaby wysoką formę drużyny, pozwoliłaby zmniejszyć stratę do tylko 3 punktów oraz na pewno strąciłaby „Kolejorza” z pozycji lidera (wówczas wyprzedzi ich ktoś z dwójki Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, bo drużyny te grają tego samego dnia). Trudno o większą motywację dla piłkarzy Legii.