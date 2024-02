Lech Poznań znów bez Pucharu Polski. "Naprawdę bardzo trudno dobrać słowa"

Trudno dobrać słowa

W końcówce dogrywki najpierw była euforia, gdy Adriel Ba Loua strzelił gola. Jednak trwała ona chwilę, bo sędzia bramki nie uznał. Kristoffer Velde, który podawał w tej sytuacji, był na spalonym. Później rozegrał się dramat, a błąd w obronie gospodarzy wykorzystał Joao Gamboa, który pokonał bramkarza Filipa Bednarka. - Naprawdę bardzo trudno dobrać słowa, która oddają to, co jest w sercach i głowach zawodników, a także sztabu - powiedział trener Mariusz Rumak, cytowany przez oficjalny portal Lecha. - Scenariusz był najgorszy z możliwych. Straciliśmy gola w 119. minucie spotkania, gdy czasu na odrobienie strat jest zdecydowanie za mało - analizował.

Mocno to boli Lecha

Szkoleniowiec nie mógł odżałować straty bramki w końcówce dogrywki. - Mocno nas to boli - przyzna trener Lecha, cytowany przez klubowe media. - Bo kiedy jesteś słabszy i przegrywasz, to musisz to zaakceptować. Ale kiedy masz odczucie, że tworzysz sytuacje, nie pozwalasz zbyt wiele przeciwnikowi, ale na koniec przegrywasz i to mecz, którego nie możesz powtórzyć, to bardzo wszystkich boli - dodał trener Rumak.

