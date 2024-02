Pogoń obrała kurs na dublet, zdecydował team spirit? Jens Gustafsson mówi o dumie, walce do upadłego

Nic już nie powstrzyma Pogoni?

W tym roku Pogoń wygrała trzy mecze w lidze. Zajmuje czwarte miejsce i traci tylko trzy punkty do prowadzących Jagiellonii i Śląska. Portowcy wyeliminowali Lecha w ćwierćfinale Pucharu Polski. Zwycięską bramkę zdobył Joao Gamboa w ostatniej minucie dogrywki. - Pokazaliśmy team spirit od pierwszej do ostatniej minuty - powiedział Jens Gustafsson, cytowany przez PAP. - Piłkarze walczyli do upadłego, jeden za drugiego. Wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałem coś takiego, odkąd pracuję w Pogoni. Jestem niezwykle dumny z moich zawodników. Po tym, co pokazaliśmy, to już nic nas nie powstrzyma - stwierdził Szwed.

Jacek Kazimierski o problemach Kacpra Tobiasza. Oberwało się sztabowi trenerskiemu Legii, bardzo mocne słowa

Zrobią wszystko, aby zdobyć Puchar Polski

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że przed jego drużyną jeszcze daleka droga. Zadeklarował, że Pogoń celem Pogoni jest zdobycie Pucharu Polski.- Jeszcze nic nie osiągnęliśmy w tych rozgrywkach - zaznaczył Gustafsson, cytowany przez PAP. - Zrobimy wszystko, aby wygrać, ale musimy zamknąć ten rozdział, bo już w sobotę czeka nas ważny mecz z Legią w Warszawie - dodał trener szczecińskiej drużyny.

Właściciel Rakowa zabrał głos po pucharowej wpadce drużyny w Gliwicach. Przekaz konkretny, jaśniej się nie dało

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Na którym miejscu w tabeli skończy Pogoń Szczecin? Zostanie mistrzem kraju Zostanie wicemistrzem kraju Zajmie miejsce trzecie lub czwarte Będzie poniżej 4 miejsce