Mateusz Wieteska zdecydował się na ten krok! Ukochana reprezentanta Polski była wniebowzięta, powala urodą

Od dwóch lat kadrowicz występuje za granicą. Przez rok bronił barw Clermont. We francuskim klubie wypromował się i latem ubiegłego roku przeniósł się do Cagliari. W klubie Serie A wiedzie mu się różnie. Nie zawsze jest pierwszym wyborem trenera Claudio Ranieriego. Przed ekipą z Sardynii trudna walka o utrzymanie we włoskiej elicie.

Szczęśliwie zakochany

Wieteska więcej powodów do zadowolenia ma w życiu prywatnym. Od czterech lat pozostaje w związku z Klaudią Kurek. Tworzą szczęśliwą parę. Ostatnio piłkarz zdecydował się na kolejny krok. Oświadczył się, a zaręczyny zostały przyjęte. "Powiedziałam tak" - napisała atrakcyjna sympatia kadrowicza w mediach społecznościowych. Pokazała pierścionek zaręczynowy. Przy zdjęciu znalazł się także napis w języku angielskim "miłość mojego życia".

