Legenda o wyczynach Legii, pomyśle trenera Goncalo Feio, nazwał to wprost. "To jest coś niespotykanego"

Legia cały czas rozczarowuje

Legia musiała uznać wyższość Rakowa, który wygrał na Łazienkowskiej 1:0. Trener Marek Papszun mówił, że spodziewał się, że stołeczny zespół mocniej dociśnie jego podopiecznych. - Legia cały czas mnie rozczarowuje - powiedział wprost Marek Jóźwiak w Kanale Sportowym. - Nie widzę pomysłu organizacyjnie. Jak traci piłkę, to piłkarze są tak rozbici, że to jest coś niemożliwego. Goncalo Feio mówił, że mieli dwa tygodnie na przygotowania, że kapitalnie pracowaliśmy. Jesteśmy w świetnej formie. Bartek Kapustka jest na reprezentację Polski, który w meczu z Rakowem był praktycznie niwidoczny - ocenił.

Marek Papszun o rozwoju Rakowa, wyjazdowej serii. To zdecydowało o pokonaniu Legii

Z całym szacunkiem...

Były kadrowicz rozczarowany jest pracą trenera Goncalo Feio. - Z całym szacunkiem do Goncalo Feio, ale kim jest w polskiej piłce i trenerskiej Goncalo Feio? - dopytywał Marek Jóźwiak w Kanale Sportowym? - Dostał największy klub w Polsce, Legię Warszawa. A gdyby nie dostał, to może dziś byłby bez pracy. Trenował Motor Lublin. Odbieramy Goncalo Feio tak, jakby on był Jose Mourinho. Dla mnie to jest coś niespotykanego - dodał były obrońca stołecznej drużyny.

Takiej postawie trzeba bić brawo. Górnik Zabrze z konkretną pomocą dla poszkodowanych w powodziowym kataklizmie

🗣️ @JozwiakMarek: Z całym szacunkiem do Goncalo Feio, ale kim jest w polskiej piłce Goncalo Feio? Dostał największy klub w Polsce, a gdyby go nie dostał, to może byłby bez pracy. Odbieramy go jak Jose Mourinho. pic.twitter.com/9lHVSqn3VS— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) September 16, 2024

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.