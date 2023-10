Legia nie dała rady Jagiellonii. Kosta Runjaić wyznał, co zawiodło w grze wicelidera

Jest reakcja Cracovii na niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Janusza Filipiaka. Klub zwrócił się do kibiców

Chcieli wrócić do meczu

Legia była chwalona do tej pory za grę, ale w Białymstoku zawiodła. W pierwszej połowie straciła dwie bramki. Zdobyli je Hiszpanie: Jose Narajo i Jesus Imaz. Po przerwie Legia próbowała odrobić straty, ale bez powodzenia. W końcówce warszawski zespół musiał grać w osłabieniu, bo Marco Burch został ukarany czerwoną kartką (za dwie żółte). Szkoleniowiec Kosta Runjaić pogratulował sukcesu Jagiellonii, a potem podsumował spotkanie. - Nie przegraliśmy ligowego meczu od dłuższego czasu - przypomniał trener Legii, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Musimy to zaakceptować. Jednak nie jesteśmy zadowoleni. Przegraliśmy ten mecz przez pierwszą połowę, gdy straciliśmy zbyt łatwe dwie bramki. W drugiej połowie daliśmy z siebie wszystko. Chcieliśmy wrócić do meczu. Zainwestowaliśmy wiele w ten mecz - analizował.

Zasłużone wygrana Jagiellonii

Trener Legii docenił wysiłek piłkarzy Jagiellonii. - Obrona Jagiellonia zaprezentowała się jednak bardzo dobrze - podkreślił. - Zatrzymywała nasze sytuacje. Rywale byli zwarci, a my nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. To zasłużone zwycięstwo ze strony gospodarzy - przyznał trener Kosta Runjaić, cytowany przez klubowe media.

