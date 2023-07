Legia nie pękła przed Karabachem. Juergen Elitim już zachwyca w wicemistrzu Polski [WIDEO]

Elitim pokazał jakość

W poprzednim sezonie Kolumbijczyk grał w drugoligowym Racingu Santander. Podpisał ze stołecznym klubem umowę na trzy lata. W Legii wiele sobie po nim obiecują. Na razie po kilku dniach treningów z drużyną zaliczył udany debiut. W meczu sparingowym z Karabachem Agdam pojawił się w drugiej połowie. W końcówce najpierw przejął piłkę, a następnie uderzył zza pola karnego lewą nogą. Z jego płaskim strzałem nie poradził sobie bramkarz mistrza Azerbejdżanu. To dla Kolumbijczyka premierowy gol w Legii. - Elitim pokazał jakość - powiedział drugi trener Przemysław Małecki, cytowany przez klubowe media. - Pokazał to, po co go ściągnęliśmy. Tego od niego oczekiwaliśmy. Mamy z nim komfort budowania gry. Ma dobrą kontrolę piłki i szuka rozwiązań. Liczymy teraz na więcej - podkreślił szkoleniowiec.

Nowy nabytek już zachwycił kolegów

Kolumbijczyk zrobił także wrażenie na kolegach. Rafał Augustyniak docenił jego klasę. - Jego ruchliwość, gra z piłką i przyjęcie są świetne. Widać, że będzie dla nas wzmocnieniem - tak obrońca komplementował Elitima w rozmowie z oficjalnym portalem wicemistrza Polski.

Drugie czyste konto wicemistrza

Dla formalności: pierwszą bramkę z Karabachem zdobył Maciej Rosołek, który wykorzystał podanie od Marca Guala. Trzeba przyznać, że król strzelców ubiegłego sezonu także udanie wprowadził się do zespołu. Hiszpan w poprzednim spotkaniu z rumuńskim Botosani (5:0) strzelił dwa gole. Dla Legii to już trzeci wygrany sparing podczas letnich przygotowań, a drugi w trakcie zgrupowania w Austrii. Po raz drugi warszawski zespół zachował także czyste konto. 4 lipca Legia zagra z kolejnym wymagającym rywalem. Będzie to RB Salzburg, mistrz Austrii. Następnego dnia stołeczny zespół wraca do Polski.