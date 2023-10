Legia przełamie się w Mostarze? Wicemistrzowie Polski chcą przełamać fatalną serię

Kursy TOTALbet: Zrinjski Mostar – Legia Warszawa

Trzeba przyznać wprost, że nagła zapaść Legii jest doprawdy zadziwiająca. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia do pewnego momentu znakomicie łączył bowiem grę w rodzimej lidze z występami na arenie europejskiej. Jeszcze kilka tygodni temu warszawiacy byli jedynym zespołem bez porażki w PKO BP Ekstraklasie, prowadząc w tabeli i mając w dodatku zaległy mecz do rozegrania. Jakby tego było mało, wicemistrzowie Polski przebojem wdarli się do fazy grupowej LKE, gdzie na „dzień dobry” odprawili z kwitkiem Aston Villę, wygrywając 3:2. Od tego momentu coś się jednak w tej znakomicie działającej maszynie zacięło. Sygnałem ostrzegawczym była już wyjazdowa porażka w Białymstoku z Jagiellonią (0:2). Jak się okazało, był to jedynie zwiastun nadchodzącej katastrofy. W kolejnych dniach podopieczni Kosty Runjaicia musieli przełykać gorycz porażki w starciach przeciwko AZ Alkmaar (0:1 w LKE), Rakowowi Częstochowa (1:2) oraz Śląskowi Wrocław (blamaż 0:4). Sytuacja z perspektywy wszystkich osób związanych z warszawskim klubem jest zatem fatalna – ich zespół przegrał ostatnie cztery spotkania, strzelając w nich zaledwie jedną bramkę i tracąc aż dziewięć! Kolejną okazję na przełamanie legioniści będą mieli w czwartek, gdy w ramach meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji zmierzą się na wyjeździe ze Zrinjskim Mostar. Zdaniem TOTALbet o zwycięstwo nie będzie łatwo, choć nieznacznym faworytem tej rywalizacji będą Wojskowi.

Autor: TOTALbet

Zadania z pewnością nie ułatwia legionistom fakt, że ich rywal w ostatnim czasie znajduje się w naprawdę dobrej dyspozycji. Ekipa prowadzona przez Krunoslava Rendulicia zajmuje w rodzimej lidze trzecią lokatę, a w miniony weekend pokazała się z bardzo dobrej strony, wywożąc cenny punkt z boiska lidera, bezbramkowo remisując na wyjeździe z Boracem Banja Luka. Także w Lidze Konferencji Zrinjski poczyna sobie bez najmniejszych kompleksów. Już na inaugurację jego piłkarze sprawili ogromną sensację, odrabiając trzybramkową stratę w meczu przeciwko AZ Alkmaar i wygrywając ostatecznie 4:3. Zawodnicy z Mostaru kompleksów nie mieli także w drugiej kolejce, gdy przyszło im zagrać na Villa Park, przeciwko naszpikowanej gwiazdami Aston Villi. Ostatecznie ulegli 0:1 po golu zdobytym w samej końcówce przez Johna McGinna, ale i tak pozostawili po sobie dobre wrażenie. Zawodnicy Legii muszą mieć zatem świadomość, że wywiezienie kompletu punktów z Mostaru będzie nie lada wyzwaniem. Eksperci z TOTALbet zdają się jednak wierzyć, że misja ta zakończy się powodzeniem. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf warszawiaków płaci bowiem 2.23 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Bośniaków wynosi z kolei 2.98 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Zrinjski – 2.98 remis – 3.50 Legia – 2.23

Podwójna szansa:

1X – 1.57 12 – 1.29 X2 – 1.37

Zrinjski strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.22

Legia strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 3.90

Strzelec gola:

Tomas Pekhart (Legia) – 2.72

Nemanja Bilbija (Zrinjski) – 2.94

Blaz Kramer (Legia) – 3.47

Franko Sabljic (Zrinjski) – 3.95

Tomislav Kis (Zrinjski) – 4.05

Ernest Muci (Legia) – 4.05

