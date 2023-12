Legia Warszawa da Norwegom w Molde? „To rywal w zasięgu wicemistrza Polski”

Uniknęli topowych klubów

Trzeba przyznać, że wicemistrz Polski miał szczęście w losowaniu. Uniknął bowiem silniejszych rywali. Mógł bowiem trafić m.in. na Ajax, Betis czy Olympiakos. Legia zagra w fazie pucharowej z Molde, które w ubiegłym roku było mistrzem Norwegii. Dlatego w tej edycji drużyna startowała w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdzie dotarła do IV rundy, w której została wyeliminowana przez Galatasaray Stambuł. Potem w fazie grupowej Ligi Europy norweski zespół zajął trzecie miejsce.

Chcieli Ariela Mosóra

Jednak ostatni sezon nie był udany dla rywala Legii. Dopiero piąta lokata jest dużym rozczarowaniem. Pocieszeniem był triumf w Pucharze Norwegii. Co ciekawe, w tym roku Ariel Mosór był krok od transferu do tego klubu. Za obrońcę Piasta Gliwice oferowano dwa miliony euro, ale transakcja nie doszła do skutku.

Skandynawski futbol odpowiada naszym klubom

- To dobre losowanie, bo rywal jest w zasięgu Legii i prezentuje zbliżony poziom - ocenia Marek Jóźwiak, legenda warszawskiego klubu. - Bez dwóch zdań: wolę grać z Molde niż z Ajaksem. Uważam, że bardziej odpowiada nam futbol skandynawski niż holenderski. Molde to zespół, z którym Legia może powalczyć przy odpowiednim nastawieniu i wzmocnieniu kadry. Trzeba będzie się nastawić na grę fizyczną, opartą na dużej intensywności. Wydaje mi się, że będą to dwa wyrównane mecze. Plusem jest to, że rewanż będzie w Warszawie. Formę trzeba będzie przygotowań na początek rundy, a nie na jej koniec ligi - zaznacza były kadrowicz.

Już raz była górą

W sezonie 2013/14 Legia mierzyła się z Molde w III rundzie el. Ligi Mistrzów. Wywalczyła wtedy promocję, ale spotkania były wyrównane. Na wyjeździe padł remis 1:1, a na Łazienkowskiej skończyło się 0:0. Będzie powtórka w Lidze Konferencji? Gospodarzem pierwszego spotkania będą Norwegowie (15.02), a rewanż odbędzie się w stolicy (22.02).

Pary 1/16 finału Ligi Konferencji:

Molde - Legia Warszawa

Sturm Graz - Slovan Bratysława

Servette - Ludogorec Razgrad

Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

Betis Sewilla - Dinamo Zagrzeb

Olympiakos Pireus - Ferencvaros Budapeszt

Ajax Amsterdam - Bodoe/Glimt

Maccabi Hajfa - KAA Gent

Molde FK rywalem Legii Warszawa w 1/16 finału @europacnfleague 🏆 pic.twitter.com/cLwsQXuZkz— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 18, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia wyeliminuje FK Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji? Tak, ma ogromny potencjał Nie, bez przesady Trudno powiedzieć

WIOSŁOWAŁEM Z PIŁKARZAMI LEGII W SZCZYTNYM CELU! BYŁY CIĘŻARY I LITRY POTU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.