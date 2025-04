Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok typy i kursy (13.04.2025) | Kto wygra w hicie Ekstraklasy?

Paweł Wszołek zagra z Jagiellonią? Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazdy Legii

Legia Warszawa nie ma już właściwie szans na mistrzostwo Polski, więc może jedynie pozostawić po sobie dobre wrażenie. Jagiellonia Białystok z kolei ma o co grać, gdyż do liderującego Rakowa Częstochowa traci raptem cztery punkty. Ekipa Adriana Siemieńca wierzy, że obrona mistrzowskiego tytułu jest możliwa.

Do hitowego meczu Ekstraklasy dojdzie w niedzielę. Legia przystąpi do niego w roli gospodarza oraz faworyta. Oba zespoły w czwartek rywalizowały w europejskich pucharach, więc mają niewiele czasu na odpoczynek i przygotowanie. Jak prezentują się typy na rywalizację w stolicy?

Legia - Jagiellonia: kto faworytem - typy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w oczach bukmacherów jest Legia Warszawa. Kurs na jej zwycięstwo w STS wynosi 1.78. W przypadku ewentualnej wygranej Jagiellonii Białystok jest to 4.00. Kurs na remis wynosi natomiast 3.70.

Przebieg tej rywalizacji jest bardzo dużą niewiadomą. Obie drużyny mogą być zmęczone po czwartkowych starciach w Lidze Konferencji. Bardziej komfortowe przygotowania do meczu ma Legia Warszawa, gdyż Jagiellonia grała z Betisem na wyjeździe, a teraz czeka ją wyprawa do stolicy. Z tego względu to Wojskowi mają większe szanse na uzyskanie korzystnego wyniku, choć kurs nie wydaje się wystarczająco atrakcyjny.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 13/04/2025r.; oferta może ulec zmianie.

Poniżej 2,5 gola po dobrym kursie w STS

Mając na uwadze zmęczenie obu ekip, nie należy spodziewać się w niedzielę przesadnie ciekawego widowiska. Oczywiście zarówno Legia, jak i Jagiellonia bazują w głównej mierze na grze ofensywnej i zdobywaniu goli, ale tym razem może ich zabraknąć. Kurs na poniżej 2,5 gola w STS wynosi 2.30 i wydaje się być atrakcyjnym wyborem. Jagiellonia wyraźnie spuściła z tonu i przez napięty terminarz utraciła lekkość w grze.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 13/04/2025r.; oferta może ulec zmianie.

Rzut karny w meczu w ofercie STS

Ostatni mecz w Pucharze Polski tych dwóch drużyn przyniósł olbrzymie emocje. Mówiło się głównie o błędach sędziowskich, które mogły nawet wypaczyć wynik całej rywalizacji. Jagiellonii - jak się wydaje - należały się dwa rzuty karne, a nie otrzymała żadnego.

Styl gry obu zespołów zapowiada dużo walki w obrębach szesnastek, co może zakończyć się błędem któregoś z piłkarzy i podyktowaniem jedenastki. Kurs na rzut karny w STS wynosi 2.60.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 13/04/2025r.; oferta może ulec zmianie.

Legia - Jagiellonia: statystyki dla typera

Legia Warszawa w lidze wygrała zaledwie dwa z pięciu ostatnich meczów. Przełamała się w poprzedniej kolejce przeciwko Górnikowi Zabrze (2:1). Wcześniej remisowała z Pogonią Szczecin (0:0) i Motorem Lublin (3:3), a także poległa w rywalizacji z Rakowem Częstochowa (2:3).

Jagiellonia Białystok także złapała zadyszkę w Ekstraklasie. Po cennym triumfie nad Lechem Poznań zaliczyła dwa rozczarowujące mecze - z Piastem Gliwice (1:1) oraz Lechią Gdańsk (0:1). W międzyczasie ograła za to Wisłę Kraków, zdobywając Superpuchar Polski.

Legia Warszawa - ostatnie 5 meczów:

10.04.2025: Legia Warszawa - Chelsea 0:3 (Liga Konferencji)

06.04.2025: Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 (Ekstraklasa)

02.04.2025: Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:5 (Puchar Polski)

28.03.2025: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0 (Ekstraklasa)

16.03.2025: Raków Częstochowa - Legia Warszawa 3:2 (Ekstraklasa)

Jagiellonia Białystok - ostatnie 5 meczów:

10.04.2025: Real Betis - Jagiellonia Białystok 2:0 (Liga Konferencji)

06.04.2025: Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1:1 (Ekstraklasa)

02.04.2025: Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 1:0 (Superpuchar Polski)

29.03.2025: Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:0 (Ekstraklasa)

16.03.2025: Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2:1 (Ekstraklasa)

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok: ostatnie 5 meczów:

26.02.2025: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 3:1 (Puchar Polski)

06.10.2024: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1:1 (Ekstraklasa)

07.04.2024: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:1 (Ekstraklasa)

01.10.2023: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:0 (Ekstraklasa)

29.10.2022: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:5 (Ekstraklasa)

Legia - Jagiellonia: przewidywane składy

Legia Warszawa przystąpi do tego meczu poważnie osłabiona absencjami Marca Guala oraz Bartosza Kapustki. Obaj z pewnością znaleźliby się w wyjściowej jedenastce, gdyby tylko byli dostępni. Po stronie Jagiellonii Białystok zabraknie natomiast kontuzjowanych Adriana Diegueza i Michala Sacka.

Legia - Jagiellonia: transmisja - gdzie obejrzeć?

Niedzielny mecz Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport 3. Można go obejrzeć również w internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.