Legia Warszawa kontra rewelacja Pucharu Polski. Lechia Zielona Góra sprawi kolejną sensację?

Legia po raz pierwszy przyjeżdża do Zielonej Góry

Trzecioligowiec w tej edycji wyeliminował już trzy wyżej od siebie notowane kluby. Na rozkładzie są: pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała i dwaj przedstawiciele ekstraklasy – Jagiellonia Białystok i Radomiak Radom. Czy Lechia pokusi się o kolejną niespodziankę? W każdym razie w stołecznym zespole nie zagra kapitan Josue, który pauzuje za kartki. Spotkanie w Zielonej Górze cieszy się dużym zainteresowaniem. W ekspresowym tempie sprzedano pięć tysięcy biletów. - Legia po raz pierwszy przyjeżdża do Zielonej Góry, a jest to najbardziej utytułowany klub w Polsce, więc to już z jednej strony jest duże wydarzenie - powiedział Maciej Murawski, prezes Lechii w rozmowie z PAP. - Po drugie jesteśmy w ćwierćfinale, a tylko raz wcześniej byliśmy, a więc to drugi powód, dla którego uważam, że jest to wyjątkowy dla nas dzień - podkreślił i dodał odnośnie sprzedanych biletów: - Świadczy to o tym, że mamy wielu piłkarskich kibiców w naszym mieście i regionie. Mam dla nich ogromny szacunek i liczę, że będą świadkami ciekawego widowiska, będą nas wspierać i przeżyją pozytywne emocje - stwierdził.

Dla Lechii to pierwszy mecz o stawkę w tym roku

Według Murawskiego, zdecydowanym faworytem jest Legia. Nie tylko, dlatego że ma świetny zespół i jest jedną z najlepszych drużyn w ekstraklasie, ale dlatego że jest na zupełnie innym etapie przygotowań niż Lechia. - Dla nas to będzie pierwszy mecz o stawkę w tym roku, a to zawsze wielka niewiadoma - wyjaśnił. - Graliśmy tylko sparingi i dopiero od kilku dni trenujemy na trawie. Legia na sztuczną murawę praktycznie nie wychodzi, trenuje i gra na murawach naturalnych. Szansa na jej pokonanie jest niewielka, natomiast wychodząc na boisko będziemy wierzyć, że możemy tego dokonać. Na pewno nasi zawodnicy są tak przygotowani mentalnie, żeby z takim nastawieniem podejść do tego meczu – ocenił Murawski.

