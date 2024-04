Legia Warszawa powiedziała dość! Kosta Runjaić zwolniony, władze klubu nie wytrzymały po kolejnym potknięciu

Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa!

Legia Warszawa w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej. Stołeczny zespół odpadł z Pucharu Polski jeszcze przed półfinałami, a po udanej przygodzie w europejskich pucharach zostało tylko wspomnienie – drużyna, która rzucała wyzwanie Aston Villi w fazie grupowej, w fazie pucharowej dostała srogie lanie od Molde. Podopiecznym Kosty Runjaicia pozostała walka w lidze o mistrzostwo lub podium dające awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie, ale póki co oba te cele nie są spełnianie. Legia mogła znacznie poprawić swój byt w hicie kolejki przeciwko Jagiellonii, jednak to się nie udało.

Władze Legii powiedziały dość po kolejnym potknięciu

Obecnie Legia traci aż 7 punktów do lidera z Białegostoku i 3 punkty do znajdującego się na 3. miejscu Lecha Poznań (ostatnie miejsce dające awans do europejskich pucharów). Sytuacja ta mogła wyglądać zdecydowanie lepiej, lecz Legia nie potrafiła pokonać u siebie właśnie liderującej Jagiellonii. Choć prowadziła 1:0, to ostatecznie podopieczni Adriana Siemieńca doprowadzili do remisu 1:1. Jak podaje „Przegląd Sportowy Onet”, władze klubu zdecydowały dziś o zwolnieniu Kosty Runjaicia, a piłkarze o tej decyzji mają zostać poinformowani dziś (9 kwietnia) na specjalnym spotkaniu o godzinie 11:00.

Kosta Runjaić spędził w Legii Warszawa niespełna dwa lata. Swoją misję zaczął w lipcu 2022 roku, przenosząc się do stolicy po niemal 5 latach spędzonych w Pogoni Szczecin. Poprowadził on "Wojskowych" do dwóch trofeów - Pucharu Polski w sezonie 2022/23 oraz Superpucharu Polski w sezonie 2023/24.