i Autor: Cyfra Sport Josue

Superpuchar Polski

Legia Warszawa wygrywa Superpuchar Polski! "Wojskowi" lepsi od Rakowa Częstochowa po rzutach karnych

PAP | RoSz 0:23

To już piąty triumf Legii Warszawa w Superpucharze Polski. "Wojskowi" walczyli o to trofeum z aktualnym mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa. W meczu nie padły żadne bramki, a wszystko musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Była to analogiczna sytuacja do Pucharu Polski, gdzie górą także byli "Legioniści".