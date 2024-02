Legia wyeliminuje Molde, złapie wiatr w żagle? Kamil Ryłka mówi wprost, zwraca uwagę na aurę stadionu

Bartłomiej Wdowik przejdzie do historii. Gwiazda Jagiellonii o walce o tytuł, komplementach ze strony Del Piero

Trzeba wyłączyć kapitana Molde

W pierwszym spotkaniu Legia musiała przełknąć gorycz porażki. Molde wygrało 3:2, a trzy bramki zdobyło w pierwszej połowie. Na szczęście po przerwie Josue i Rafał Augustyniak zmniejszyli rozmiary porażki. - Legia na pewno odrobiła pracę domową przed rewanżem - mówi nam Kamil Ryłka, polski trener bramkarzy w norweskim FK Haugesund. - W pierwszym spotkaniu Molde zagrało tak, jak się tego spodziewałem. Było mocne w szybkich przejściach z obrony do aataku i rzucało piłki za plecy. Gospodarze mieli za dużo miejsca, szczególnie ich kapitan Magnus Wolff Eikrem. Zostawienie mu tyle wolnego miejsca, to woda na młyn dla norweskiego zespołu. To się najbardziej rzucało w oczy w tym pierwszym meczu. W efekcie po dwudziestu pięciu minutach gospodarze strzelili trzy gole - analizuje polski szkoleniowiec.

Jakość jest po stronie Legii

Legia przebudziła się po przerwie. Trener Kosta Runjaić dokonał wtedy czterech zmian. - To już był inny zespół, który pokazał potencjał - ocenia Ryłka. - Uważam, że Legia ma na tyle jakości, aby poradzić sobie z Molde. Z Puszczą było już lepiej, bo warszawski zespół dominował. Długo utrzymywał się przy piłce, ale jednak pod bramką brakowało skuteczności. W Molde wierzą w awans, ale nie żyją tym tak, jak w Polsce. W ogóle Norwegowie mają większy dystans, podchodzą do tego z chłodniejszą głową. Nie trąbią o meczu, tak jak ma to miejsce w naszym kraju - wyznał.

Warszawski zespół jest pod presją

Polski szkoleniowiec jest optymistą. Nie skreśla warszawskiej drużyny. Tłumaczy, że nie może jednak popełniać takich błędów, jak w Norwegii. - Legia jest pod dużą presją - uważa Ryłka. - Jednak powtórzę: jest w stanie odrobić straty i zapewnić sobie przepustkę do kolejnej rundy. Musi wykorzystać aurę stadionu przy Łazienkowskiej. Jeśli zagra tak, jak z Aston Villą, to złapie wiatr żagle. Musi mieć na przykład takie efektowne dwadzieścia minut, jak zaprezentowało Molde. W każdym razie stawiam na awans Legii. Pod warunkiem, że zagra mądrze taktycznie i będzie mocna pod względem mentalnym - zapowiada polski trener.

