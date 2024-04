i Autor: cyfrasport Dominik Hładun

Hit 27. kolejki ekstraklasy

Legioniści ruszają w pogoń za liderem? Jasna deklaracja bramkarza: „Nie chcemy myśleć o niczym innym. Wiara jest”

To jest wielka niedziela w ekstraklasie. Pogoń „tnie się” z Lechem przy Bułgarskiej o miejsce na podium ekstraklasy po 27 kolejkach. Wisienką na torcie tej serii gier będzie jednak spotkanie przy Łazienkowskiej. Legia – też marząca o strefie pucharowej – podejmuje lidera z Białegostoku. Dla gospodarzy to ostatni moment, by na boisku potwierdzić ustne deklaracje o chęci gry o złoto. A mają na pewno, co w rozmowie z „Super Expressem” zaznaczył Dominik Hładun.