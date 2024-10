Lukas Podolski bez ogródek podsumował reprezentację Polski. Wyjątkowo gorzka diagnoza, tego brakuje mu najbardziej

Lukas Podolski postanowił udzielić głosu na temat piłkarskiej reprezentacji Polski. Legenda niemieckiej piłki w rozmowie z TVP Sport przyznała, że dla niego gra przeciwko drużynie "Biało-Czerwonych" zawsze miała specjalny wymiar. Teraz niestety sprawy się zmieniły, a sam Podolski nie ukrywa, że drużynie narodowej Polaków brakuje jednego czynnika. Padły słowa przykrej diagnozy.

Podolski ocenił reprezentację Polski. Brutalna diagnoza

- Mecze z Polską były czymś specjalnym, innym niż z pozostałymi rywalami. Ale tylko do wyjścia na murawę. Później już cel był jeden: zwycięstwo. Zawsze tak miałem, liczyła się tylko wygrana. Ale oczywiście, w trakcie zgrupowania, czy po meczu z Polską, było sporo wywiadów, sporo się o tym pisało. Rzeczywiście traktowałem starcia z Biało-Czerwonymi inaczej od innych. Cieszyłem się, że kilka razy doszło do bezpośredniej konfrontacji. Zostały miłe wspomnienia - mówił Podolski dodając, że gra polskiej drużyny od czasów EURO 2016 bardzo się pogorszyła.

- Nie oglądałem wielu meczów, czasem zerknąłem jednym okiem, ale analizy taktycznej nie zrobię. Potencjał macie duży, tylko nie do końca jest wykorzystany. I tak to się kręci od kilku lat. Ostatni raz dobrze graliście w 2016 roku. Wtedy się czuło, że jesteście silni, że idziecie do przodu. Dziś tego charakteru trochę mi u was brakuje. U nas wszyscy mają jeden cel, każdy pracuje na to, by go osiągnąć. U was tak było osiem lat temu - podsumował mistrz świata z 2014 roku w rozmowie z TVP Sport.