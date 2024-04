Lukas Podolski miał zwyzywać rywala na boisku! Mocne zarzuty, wszystko wychodzi na jaw!

Lukas Podolski obrażał rywala w trakcie meczu Ekstraklasy? W trakcie ostatniego starcia między Legią a Górnikiem Zabrze doszło do mocnego spięcia między niemieckim mistrzem świata a Tomasem Pekhartem. Napastnik Legii wyjawił właśnie, że były gwiazdor Bayernu i Kolonii miał go brutalnie zwyzywać po niemiecku! Na jaw wychodzą fakty!

Lukas Podolski zwyzywał rywala? Miały paść mocne słowa

O starciu z Podolskim Pekhart powiedział w rozmowie z "TVP Sport". Jak mówi reprezentant Czech, między nim a gwiazdą "Trójkolorowych" miało się zrobić wyjątkowo mocno.

- Stosowałem pressing, ale prawie go nie dotknąłem. Po chwili Podolski się odwrócił i mnie popchnął. Zaczął mnie obrażać po niemiecku. Rozumiałem, bo znam ten język. Nie sądzę, że było to najbardziej sportowe zachowanie. Gdyby to nie był Podolski, to możliwe, że sędzia nie obawiałby się pokazać kartki. Szkoda zbyt wiele mówić na ten temat…- stwierdził Pekhart.

Jak do tematu odnosi się sam Podolski? Mówi. że Czech symulował faul.

- - Frustracja, emocje. Chodziło o faul. Zawodnik mający 190 cm wzrostu i ważący 90 kg, upada na ziemię, nieco udawał i mu to powiedziałem - mówił Podolski.