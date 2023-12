Lukas Podolski opuścił Zabrze tuż przed Bożym Narodzeniem! Gwiazdor Górnika ani przez chwilę nie miał zamiaru tego ukrywać

Legia wzmacnia kadrę przed rundą rewanżową. To on pomoże odzyskać mistrzostwo Polski?

Pierwsza część sezonu 2023/2024 PKO Ekstraklasy dostarczyła kibicom polskiego futbolu masy emocji oraz wielu niespodzianek. Jedną z największych jest bez dwóch zdań Śląsk Wrocław na pozycji lidera tabeli. Ekipa z Dolnego Śląska przezimuje na szczycie klasyfikacji, bowiem tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończyła się runda jesienna PKO Ekstraklasy. Po rozegraniu ostatnich spotkań w 2023 roku, piłkarze mogli rozjechać się do swoich domów, ale nie wszyscy wybrali taką właśnie opcję.

Niedługo po tym, jak zakończyła się runda jesienna, Lukas Podolski wstawił na Instagram Stories zdjęcie z wnętrza samolotu. Fani gwiazdora Górniak mogli myśleć, że ten wybiera się chociażby do Niemiec lub Turcji, jednak nic bardziej mylnego. Podolski zameldował się bowiem na Malediwach, w pięciogwiazdkowym hotelu Heritance Aarah.

Gwiazdor Górnika, jak przystało na jednego z legendarnych piłkarzy w historii futbolu, wybrał się do jednego z najbardziej ekskluzywnych hoteli w tej części świata, gdzie z pewnością spędzi całe święta Bożego Narodzenia. To jednak nie będzie tania przyjemność. Spędzenie samych świąt w tym hotelu kosztuje ok. 15-20 tysięcy złotych.

