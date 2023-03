Lukas Podolski przechytrzy Jagiellonię? Nene z uznaniem o gwieździe Górnika

To on ma być przyszłością Legii. Wicelider zatrzymuje utalentowanego piłkarza

Nie wolno skupiać się tylko na Podolskim

Górnik także potrzebuje punktów, bo w tabeli jest pozycję niżej. Wiele w ekipie z Zabrza zależy od postawy Lukasa Podolskiego, który w tym sezonie strzelił dwa gole. - Rywalizacja przeciwko takiemu zawodnikowi to będzie wielka sprawa - powiedział na konferencji prasowej Nene, pomocnik Jagiellonii, cytowany przez oficjalną stonę klubu z Podlasia. - To mistrz świata, który w przeszłości reprezentował wielkie kluby, chociaż teraz rzecz jasna już nie jest aż tak groźny jak dawniej. Nie możemy skupiać się jednak tylko na nim, ale zostawiając mu więcej wolnego miejsca na boisku na pewno będziemy prowokowali zagrożenie dla naszej bramki. Jednak nie wolno nam skupiać się tylko na nim - ocenił Portugalczyk.

Jako zespół nie funkcjonują dobrze na boisku

W poprzedniej kolejce Nene strzelił efektownego gola w wyjazdowym meczu z Miedzią. Jednak jego bramka zapewniła tylko punkt. - Trener nie mówił nam, abyśmy po zdobytej bramce głęboko się cofali - stwierdził. - To był nasz błąd. Niestety, oddaliśmy piłkę przeciwnikowi, co w zasadzie pozwoliło mu stworzyć dogodną sytuację bramkową. Mamy doświadczonych zawodników, ale jest u nas także sporo niedoświadczonej młodzieży. Jeżeli jako zespół nie funkcjonujemy dobrze na boisku, to rywal to wykorzysta. Każda drużyna po straconym golu stara się atakować, aby odwrócić losy spotkania. Zakłada wysoki pressing. Musimy nad tym stale pracować, aby do takich sytuacji nie dochodziło - stwierdził Nene, cytowany przez stronę Jagiellonii.

