Lukas Podolski z piekielnie ważnym przekazem. Każdy Polak powinien wziąć sobie to do serca, krótki i treściwy komunikat

Wisła Kraków dopiero co awansowała do finału Pucharu Polski, a może... oddać go walkowerem! Sensacyjne słowa Królewskiego

Lukas Podolski zaapelował do swoich fanów na mediach społecznościowych. Były gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Niemiec, który jest obecnie związany z Górnikiem Zabrze zamieścił na swoich mediach społecznościowych publikację, która mówi wszystko. Te krótkie słowa Podolskiego powinien wziąć sobie do serca każdy Polak. Chodzi o naprawdę ważną sprawę!

Lukas Podolski z ważnym przekazem do swoich fanów. To powinien zrobić każdy Polak

Mimo że Podolski na swoich publikacjach w mediach społecznościowych skupia się głównie na tematyce sportowej, to teraz postanowił zabrać głos w niezwykle ważnej sprawie społecznej. Już w niedzielę w Polsce odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy wybierać przedstawicieli władz lokalnych. Do wzięcia udziału w głosowaniu zachęca sam Podolski, który wstawił na Instagramie zdjęcie z zachętą dla fanów. To przesłanie powinien wziąć sobie każdy uprawniony do głosowania i pojawić się w niedzielę w lokalu do głosowania.

- Na wybory! - napisał Lukas Podolski na mediach społecznośćiowych.