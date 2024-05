i Autor: Jakub Kamiński/East News

Mówi jak jest

Maciej Śliwowski o problemach Legii, braku złości. Taki napastnik przydałby się w warszawskim klubie, zaskoczeni?

Przed piłkarzami Legii trudny finisz ekstraklasy. Zajmują w lidze szóste miejsce i potrzebują cudu, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów. Nie wszystko już zależy od nich, muszą patrzeć na to, co zrobią konkurenci. Maciej Śliwowski o problemach Legii, braku złości. Taki napastnik przydałby się w warszawskim klubie, zaskoczeni?