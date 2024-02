Marek Papszun łączony z legendarnym angielskim klubem! Szokujące doniesienia, wróci do pracy?

Marek Papszun od dłuższego czasu pozostaje bez pracy. Po skończonym sezonie 2022/2023 i wygraniu tytułu mistrza Polski z Rakowem Częstochowa, szkoleniowiec udał się na przerwę. Przez ten czas szkoleniowiec łączony był z wieloma ekipami; reprezentacją Polski, Czech, Łotwy, czy nawet ze słynnym Ajaxem Amsterdam. Teraz Papszun, niespodziewanie, prezentowany jest przez media jako nowy trener legendarnego, angielskiego klubu! Czy będziemy świadkami dużego hitu i Papszun obejmie kultowy klub?

Marek Papszun w legendarnym klubie? Co za doniesienia!

O ile Papszun do tej pory nie znalazl nowego zatrudnienia po pracy w Rakowie Częstochowa, o tyle może się to zmienić! Jak interesuje "Teamtalk", Papszun jest rozpatrywany przez włodarzy Sunderlandu! "Czarne Koty" chciałyby walki o awans do Premier League, a jak na razie ich postawa w Championship jest rozczarowująca. Klub, który odkuł się z bardzo dużych problemów, zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli i jest daleki do walki o powrót do elity. Teraz klub szuka nowego menadżera i zdaniem Anglików, to polski szkoleniowiec byłby dobrym kandydatem.