Michał Listkiewicz: Niemiecki trener o bałkańskich korzeniach Kosta Runjaić... [MIŚ Z OKIENKA]

Bo o brak inteligencji pana Kosty nie podejrzewam. Polecam mu by posłuchał jak pięknym językiem hiszpańskim, a wcześniej niemieckim mówił do swoich pracodawców i kolegów Robert Lewandowski. Pal licho lingwistykę stosowaną, gorsze jest zwalanie kiepskich wyników na innych z kierownictwem klubu na czele. W Legii dawno temu nastał trener, który na dzień dobry zażądał dokupienia połowy składu. Celnie to spuentował najwybitniejszy polski trener ever. czyli Kazimierz Górski: "skoro można kupić, to po co trenować?" Głupie wypowiedzi to ostatnio domena ludzi przelotnie związanych z Łazienkowską. Były współwłaściciel mecenas Boguś oznajmił, źe PZPN zawsze był pszenno-buraczany, a teraz świat pognał do przodu. Pod względem gamy środków odurzająco-rozweselających na pewno.

Czy reprezentacyjne granie w koszykówkę ma jeszcze sens. Śladem NBA coraz więcej organizatorów klubowych rozgrywek zabrania zawodnikom gry w narodowych barwach. W Polsce to problem, na dużo mniejszej Litwie żaden, tam każdy od małego gra w koszykówkę. Byłem jednym z pierwszych prezesów, który na wysokim stanowisku zatrudnił kobietę. Teraz ministerstwo planuje wprowadzenie parytetu płci we władzach związków sportowych. Mam mieszane uczucia, kobiet moźe być 100, 50 lub 10 procent, nie od tego zależą wyniki. Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Irena Szewińska, Dorota Idzi, Jadwiga Ślawska-Szalewicz czy wybitna reporterka radiowa Renata Susałko to kobiety, które góry potrafiły przenosić. A chłystek, który niedawno molestował niewiasty w pewnym związku sportowym, mógłby im buty czyścić. Typ marzył o fotelu prezesa, a kysz!

Znajoma mama pięciolatka żaliła mi się, że latorośl niegrzeczna, buńczuczna. Poradziłem by zapisała małolata na zajęcia sportowe. Judo, gimnastyka, pływanie, piłka, skakanie i inne fajne rzeczy. Problemy ustąpiły jak ręką odjął! A na razie musimy pogodzić się z tym, że w polskim klubie piłkarskim gra garstka Polaków zaś w norweskim sami miejscowi. W dodatku leją nas równo po tyłkach. Także z tym, że 80 procent polskich dzieci nie potrafi zrobić przewrotu w przód, a w Skandynawii potrafi to każde dziecko i większość staruszków. I to jest większy problem niż wyniki trenera Runjaicia i jego bredzenie.

