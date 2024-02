Marc Gual nie ma wątpliwości. Padły słowa o presji, oczekiwaniach Legii [WIDEO]

Legia w kryzysie, a Ernest Muci już strzela dla Besiktasu. Do takich pięknych goli przyzwyczaił kibiców

Dwie bramki dla Legii zdobył Blaż Kramer. Trzeciego gola dołożył Marc Gual. Wcześniej Hiszpan miał także asystę. Wydawało się, że warszawski już nie pozwoli sobie na stratę punktów w Kielcach. Jednak Korona walczyła i potrafiła przełamać obronę stołecznej drużyny. - Gdy strzelasz trzy gole na wyjeździe, to musisz zdobyć trzy punkty - powiedział Marc Gual, cytowany przez oficjalny portal klubu. - To był nasz największy problem. Cały zespół powinien zachować większą koncentrację. Musimy to zmienić - stwierdził.

Chce spełni oczekiwania

W tym sezonie król strzelców ubiegłego sezonu w dorobku ma trzy gole. Czy bramka z Koroną oznacza, że wraca do dawnej dyspozycji? - Czasami ludzie oczekują, że od samego początku będziesz strzelał wiele goli - tłumaczył Gual, cytowany przez klubowe media. - Rozumiem tę presję, chcę spełnić oczekiwania. Nie da się dostać wszystkiego w moment. Zrobię co w mojej mocy, żeby notować kolejne bramki i asysty - zadeklarował hiszpański napastnik Legii.

