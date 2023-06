Nadchodzi wielka chwila dla Lukasa Podolskiego. Przed nim niezwykły moment, może uronić łezkę

Co za gol asa wicemistrza Polski

Letnie przygotowania do nowego sezonu

Do spotkania ma dojść podczas miniturnieju w Austrii. Obok tych dwóch drużyn weźmie w nim udział niemiecki drugoligowiec Hannover 96 . „Poldi” wychował się piłkarsko w FC Koeln, bo trafił do tego klubu mając 10 lat. Zespół z Kolonii, 11. drużyna ubiegłego sezonu Bundesligi ma zaplanowany w lipcu letni obóz miejscowości Maria Alm. 16 lipca na stadionie Koasa w St. Johann odbędzie się miniturniej z udziałem trzech drużyn,. Poszczególne mecze będą trwały po 45 minut. Najpierw FC Koeln zmierzy się z Hannoverem o godz. 15.00 a następnie z Górnikiem. Początek tego meczu o godz. 16.00. Górnicy będą przebywali na zgrupowaniu w Austrii od 7 do 16 lipca, a wspomniany turniej zakończy ich pobyt.

Lukas Podolski w barwach „Kozłów” rozegrał 186 meczów (81goli), najwięcej w swojej karierze. W Bayernie w którym występował w latach 2006-2009 zanotował 106 występów. Tylko te dwa kluby z Niemiec reprezentował w czasie swojej kariery. Poza tym występował m.in. w Anglii, Włoszech i Turcji. W 2021 roku trafił z Antalyasporu do Górnika. W jego barwach rozegrał do tej pory 61 meczów (w lidze i PP) i zdobył 17 bramek. Niedawno przedłużył kontrakt z klubem z Zabrza do 30 czerwca 2025 roku.

Cezary Kucharski mocno uderza w piłkarzy po blamażu z Mołdawią. ”Dużo zależy od ich humorów” , tego nie da się porównać z Chorwacją