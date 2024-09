i Autor: cyfrasport Filip Szymczak

Kolejorz znów zwycięski

Najpierw zaliczył potworny kiks, potem został bohaterem Lecha. Skrajności Filipa Szymczaka w niedzielne popołudnie

Kiedy lider tabeli gra z jej outsiderem – i to na własnym stadionie, wynik wydaje się łatwy do przewidzenia. Sprawa jednak oczywista nie była: w końcu do Lecha, rozczarowanego ubiegłym sezonem, przyjeżdżał przecież wicemistrz Polski z Wrocławia. Podopieczni Jacka Magiery nie zdołali jednak odwrócić fatalnej passy. Ojcem zwycięstwa gospodarzy został Filip Szymczak, choć nim zdobył złotego gola, przeżywał ciężkie chwile.