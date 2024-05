i Autor: Cyfrasport Kamil Grosicki, PGE Narodowy

Będzie kolejny bojkot

Nerwowa atmosfera pod PGE Narodowym. Policja łamie ustalenia przed finałem Pucharu Polski? Kibice grożą bojkotem!

Finał Pucharu Polski ma to do siebie, że generuje nie tylko wielkie emocje, ale też... wiele problemów! Dwa lata temu głośno było o tym, że kibice Lecha Poznań nie dostali pozwolenia na wejście na trybuny z sektorówkami, przez co całkiem zrezygnowali z wejścia na stadion! W tym sezonie z kolei zarówno ze strony Wisły, jak i Pogoni było wiele mocnych zapowiedzi o ewentualnym bojkocie. Niestety, jak donosi portal Meczyki.pl, fani szczecińskiej drużyny grożą bojkotem finału na kilka godzin przed meczem.