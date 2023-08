Nie do wiary, co dodał Kamil Grosicki do kebaba. Każdy może spróbować tego, co wyszło

Kamil Grosicki, choć wciąż zawodowo gra w piłkę nożną, to najwyraźniej już szuka możliwych dróg na życie po zakończeniu kariery. Zegar tyka nieubłaganie i mimo, że "Grosik" dalej jest jedną z największych gwiazd Ekstraklasy i motorem napędowym Pogoni Szczecin, to nie jest wielką tajemnicą, że bliżej mu do momentu zawieszenia butów na kołku. Do niedawna reprezentant Polski chętnie angażuje się więc we współprace marketingowe i ostatnio ogłoszono kolejną z nich. Tym razem sprawa jest dość osobliwa. Grosicki wszedł w specjalną akcję promującą sieć restauracji z kebabami "Am Am Kebab". Po dwóch miesiącach wspólnych działań przyszedł czas na kolejny krok. Skrzydłowy "Portowców" we współpracy z wykształconymi dietetykami stworzył swój wariant kebaba, który dla wielu może być prawdziwą profanacją. Jednocześnie należy nadmienić, że to bardzo zdrowa wersja popularnego posiłku.

Kebab Grosickiego. Dodał tam niecodzienne składniki

Jaki jest najpopularniejszy i często wymarzony kebab Polaków? Wielu rodaków tego rodzaju posiłki kosztuje w trakcie wyjść na miasto i zabawy. Dość często w restauracjach z tureckim jedzeniem można wtedy usłyszeć: "Dużo mięsa!", "Więcej sosu!", "Mniej warzyw!". Wyłania się z tego obraz potrawy dającej dużo energii i niekoniecznie zdrowej. Grosicki postanowił walczyć ze stereotypem "kebsa" nad Wisłą. Firma, z którą współpracuje, w komunikacie prasowym przekazała, że danie o nazwie "Turbo Box" zawiera 516 kcal, ponad 30 gramów białka i aż 200 gramów warzyw. To ostatnie, a także rodzaj zastosowanych składników, może być szczególnie trudne do zaakceptowania przez kebabowych konserwatystów.

Bataty i ananas w kebabie Grosickiego!

Zwyczajowo w kebabie koneserzy znajdują sos, mięso, ogórka, pomidora, sałatkę i cebulę. Jednak Grosicki i dietetycy postanowili trochę poeksperymentować z tradycyjną wersją. "Tak zbilansowany posiłek zawiera wysokiej jakości mięso drobiowe, dużą porcję świeżych warzyw (ogórek, pomidor, cebula, kapusta), chrupiące bataty, soczystego ananasa i pestki dyni. Całość uzupełnia dedykowany sos powstały na bazie jogurtu tureckiego z dodatkiem majonezu, natki pietruszki oraz czosnku" - napisano w komunikacie o nowym daniu "Am Am Kebab".