Niecodzienny mecz w Płocku. Kuriozalny rzut karny i gol w ostatniej minucie! [WIDEO]

Tylko brak skuteczności i szczęścia sprawiły, że już w pierwszej połowie nie padły bramki . Dwa świetne strzały na bramkę Pogoni oddał Mateusz Szwoch, a drugi z nich wylądował na słupku, i Stipca mógł odprowadzić piłkę tylko wzrokiem. Ale to Pogoń oddała więcej celnych strzałów. W 27 . min Kamil Grosicki urwał się obrońcom Wisły i chyba powinien sam kończyć akcję. Ale podał do Marcela Wędrychowskiego, który miał mało miejsca i jego strzał instynktownie obronił Krzysztof Kamiński. Ten sam duet powinien dać bramkę w 40 min. Wędrychowski przeprowadził indywidualną akcję i podał do Grosika, ale ten zawiódł i z 10 metrów strzelił obok słupka. Druga połowa rozpoczęła się jeszcze ciekawiej, bo najpierw Luka Zahović trafił piłką w poprzeczkę, a chwile później strzał Linusa Wahlqvista obronił Kamiński. W 53. wydaawało się, że piłka musi wpaść do bramki i wpadła po rzucie karnym strzelonym przez Kowalczyka, ale wykonał go nieprawidłowo. Kowalczyk przy strzale się poślizgnął i piłka trafiła też w jego nogę postawną.

Przepisy zabraniają dwukrotnego dotknięcia piłki przy strzelaniu karnego i sędzia gola słusznie nie uznał. Zniechęcony Kowalczyk po paru minutach został zdjęty z boiska, a zastępujący go Pontus Almqvist w 67. min huknął, co był w tym meczu już regułą, w ...obramowanie bramki, tym razem w poprzeczkę. W 87. min po dośrodkowaniu Grosickiego piłkę musnął obrońca Sulek, a ta trafiła w... słupek. Portowcy i ich trener nie tracili nadziei. W 88. min Jens Gustafsson wprowadził na boisko Ormianina Wahana Biczachczjana, który w 94. min strzałem z dystansu zmusił w końcu Kamińskiego do kapitulacji.

Wisła Płock - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Wahan Biczachczjan (90+4).

Żółta kartka - Wisła Płock: Bartosz Śpiączka.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 4 034.

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Aleksander Pawlak, Martin Sulek, Adam Chrzanowski, Piotr Tomasik - Dominik Furman, Filip Lesniak, Marko Kolar (57. Milan Kvocera), Mateusz Szwoch (80. Damian Warchoł), Rafał Wolski (80. Kristian Vallo) - Bartosz Śpiączka (57. Mateusz Lewandowski).

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Linus Wahlqvist, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Leonardo Koutris - Damian Dąbrowski, Rafał Kurzawa (87. Wahan Biczachczjan), Marcel Wędrychowski (79. Adrian Przyborek), Sebastian Kowalczyk (65. Pontus Almqvist), Kamil Grosicki - Luka Zahovic (87. Mateusz Łęgowski)

Sebastian Kowalczyk wykorzystał rzut karny, ale zrobił to nieprzepisowo ❌ Piłka przy uderzeniu odbiła się od nogi postawnej i bramka nie została uznana. W Płocku nadal czekamy na gole! 📺 Transmisja w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/yr6B866ON7— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 26, 2023