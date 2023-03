Nieudany powrót Jana Urbana. Derby Śląska dla Piasta [WIDEO]

Szkoleniowiec gospodarzy mógł się zmartwić tuż przed meczem, bo kontuzji doznał awizowany do gry w pierwszym składzie Rafał Kądzior. Zastąpił go Michael Ameyaw. Piast pozbawiony był drugiego ważnego pomocnika Patryka Dziczka, ale mimo to rozpoczął z rozmachem. W 12. min po składnej zespołowej akcji, piłka trafiła 8 metrów przed bramką do Grzegorza Tomasiewicza, który strzelił do siatki. - Strzelałem swoją gorszą, lewą nogą więc nie była to łatwa piłka dla mnie – powiedział w przerwie meczu Tomasiewicz. Trener Urban od razu po przerwie dokonał trzech zmian, ale to gospodarze w dalszym ciągu dominowali i stwarzali kolejne sytuacje. Górnik miał większe posiadanie piłki (69-31), ale zabrakło konkretów.

Zabrzanie oddali tylko jeden celny strzał w ciągu całego meczu. Zrobił to w końcówce meczu Hiszpan Pacheco, ale Frantiszek Plach odbił piłkę. Więcej sytuacji do podwyższenia wyniku mieli podopieczni Vukovicia. W 69. min groźnie w krótki róg strzelał Miachał Chrapek, ale Daniel Bielica był na miejscu. - Brak sytuacji bramkowych sprawił, że szukałem kreatywnych piłkarzy i robiłem zmiany od początku drugiej połowy – powiedział dla Canal Plus Jan Urban. Podolski tak często się cofał, bo piłka nie dochodziła do niego w polu karnym. Nie miał sytuacji, żeby uderzyć na bramkę. Piast ma dużo jakości i nie jest łatwo z nim wygrać – dodał Urban.

Jens Gustafsson zaskoczył na konferencji: „Żaden zespół z tej ligi nie grał tak często jak Pogoń"

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Grzegorz Tomasiewicz (12).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Michael Ameyaw. Górnik Zabrze: Dani Pacheco, Damian Rasak, Aleksander Paluszek.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 6 888.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Alexandros Katranis - Michael Ameyaw, Grzegorz Tomasiewicz, Michał Chrapek (75. Michał Kaput), Tom Hateley, Jorge Felix (81. Jakub Holubek) - Kamil Wilczek (67. Alex Sobczyk).

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Emil Bergstroem, Rafał Janicki (64. Aleksander Paluszek), Richard Jensen (46. Norbert Wojtuszek) - Boris Sekulic (46. Robert Dadok), Damian Rasak (78. Kanji Okunuki), Dani Pacheco, Erik Janza - Daisuke Yokota, Anthony van den Hurk (46. Szymon Włodarczyk), Lukas Podolski.

𝐆𝐫𝐳𝐞𝐠 ⚽𝐫𝐳 𝐓 ⚽𝐦𝐚𝐬𝐢𝐞𝐰𝐢𝐜𝐳! Piast Gliwice prowadzi 1:0 z Górnikiem Zabrze!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/WDZDFuojCk— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 31, 2023