i Autor: Art Service/Super Express Kamil Pestka (z prawej), w jesiennym meczu Rakowa z Górnikiem

Fatalny wślizg

Niewiarygodny pech obrońcy Rakowa w meczu z Lechią! To nie pestka, to może być znów dramatycznie poważny uraz!

Bardzo niefartowny był poprzedni sezon dla częstochowskich piłkarzy. Liczbę zawodników przez dłuższy czas (co najmniej kilka tygodni) wyłączonych z gry z powodu kontuzji liczono na palcach co najmniej dwóch rąk. W tej chwili w ekipie Marka Papszuna też jest kilku graczy, goszczących na co dzień nie na płycie treningowej, ale w gabinetach fizjoterapeutów. Po 20 minutach trwającego właśnie spotkania 6. kolejki między Lechią a Rakowem boisko opuścić musiał Kamil Pestka.