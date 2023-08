i Autor: Super Express Carlitos w barwach Legii

Hiszpan odzyska skuteczność?

Nowe wyzwanie przed Carlitosem. Gwiazdor pożegnał Legię, odpali w...

Ostatni sezon nie był dla niego udany. Napastnik Carlitos (33 l.) miał obiecujący początek po powrocie do Legii, ale potem wyraźnie przygasł. Zatracił skuteczność i nie należał do liderów zespołu. Teraz zmienia otoczenie. Wszystko wskazuje na to, że zagra w lidze greckiej.