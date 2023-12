Nowy nabytek Rakowa wysoko zawiesza poprzeczkę! Mówi o tytułach i Lidze Mistrzów. Będzie lepszy niż Vladan Kovacević?

Zrobili to pierwszy raz od początku października. Beniaminek z Niepołomic pnie się do góry [WIDEO]

Kovacević wychwalał mistrza Polski

Muhamed Sahinović ma za sobą występy w FK Sarajewo. Podpisał umowę do czerwca 2028 roku. Co ciekawe, z tego zespołu Raków przed laty sprowadził także Vladana Kovacevicia. Czy nowy nabytek będzie lepszy od niego? - Pierwsze odczucia mam bardzo dobre - powiedział Muhamed Sahinović w rozmowie z oficjalnym portalem Rakowa. - Jeśli chodzi o klub i warunki, to wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Rozmawiałem z Vladanem Kovaceviciem. Opowiadał mi o Rakowie wszystko, co najlepsze. Powiedział, że jest tu wszystko, czego potrzebuję. Dał wskazówki w wielu kwestiach. Wszystko jest w porządku - przyznał.

Marzy o Lidze Mistrzów

Bośniacki bramkarz wiele sobie obiecuje po transferze do mistrza Polski. Trzeba przyznać, że ambicji mu nie brakuje. - Mam nadzieję zostać tu tak długo, jak to możliwe - dodał Bośniak. - Chcę się rozwijać krok po kroku. Myślę, że to świetny krok w karierze. Mam nadzieję, że z Rakowem zdobędziemy jak najwięcej tytułów i pucharów, a także zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów - stwierdził nowy gracz zespołu z Częstochowy.

