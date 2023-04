Nuno Gomes o szansach Lecha z Fiorentiną. Legenda reprezentacji Portugalii tak mówi o mistrzu Polski [TYLKO U NAS!]

John van den Brom o rewanżu z Fiorentiną. Trener Lecha mówi o dumie, na to liczy we Włoszech

„Super Express”:- Czy losy tej rywalizacji są już rozstrzygnięte?

Nuno Gomes (były napastnik m.in. Fiorentiny i reprezentacji Portugalii): - Oczywiście, można mówić, że w rewanżu wszystko może się zdarzyć, ale wygrana na wyjeździe 4:1 chyba przesądziła już losy tej rywalizacji. Naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiałoby się wydarzyć we Florencji, aby zespół z Włoch nie awansował do półfinału.

- Czy jest pan zaskoczony tak wysoką wygraną „Violi”?

- Jeżeli mam być szczery, to nie. W poprzednich spotkaniach Ligi Konferencji zespół trenera Vincenzo Italiano potwierdził, że znajduje się w wysokiej dyspozycji. Zwycięstwa w Bradze 4:0, czy w Sivass 5:1 pokazały, że Fiorentina doskonale czuje się także w meczach wyjazdowych. Poza tym jej seria meczów bez porażki musi budzić uznanie. Widać, że zawodnicy z Florencji złapali wysoką formę na tym etapie sezonu, co skutkuje na boisku.

- Jak zatem będzie wyglądał rewanż we Włoszech?

- Myślę, że trener Fiorentiny dokona kilku zmian w składzie. Szansę dostaną piłkarze, którzy mniej grali w poprzednich spotkaniach. „Viola” ciągle walczy w lidze o siódmą lokatę. Poza tym przed nią półfinałowe starcie ze zwycięzcą pary Basel – Nice, rewanżowe starcie w półfinale zmagań o Puchar Włoch. Najbliższe tygodnie będą bardzo intensywne dla „Violi” oraz jej zawodników. Dlatego szafowanie siłami będzie bardzo istotne.

- Czy Lech zawiódł pana oczekiwania?

- Nie patrzyłbym na to w ten sposób. Po prostu Fiorentina od początku była faworytem tej rywalizacji i udowodniła to na boisku. Lech miał swoje momenty, ale to było zbyt mało, aby ugrać korzystny rezultat. Jak już wspomniałem, zarówno w fazie grupowej, jak i w kolejnych rundach Fiorentina strzelała sporo goli w meczach wyjazdowych. Myślę, że sam awans do ćwierćfinału jest dla Lecha sporym osiągnięciem.

- Po meczu zarówno trener, jak i zawodnicy Fiorentiny bardzo chwalili sobie atmosferę na stadionie w Poznaniu.

- Nie dziwię im się. Sam grałem przeciwko Polsce w eliminacjach do EURO 2008 i pamiętam spotkanie wyjazdowe, gdy na trybunach panowała kapitalna atmosfera.

- Czy Fiorentinę stać na końcowy triumf w Lidze Konferencji?

- Na pewno „Viola” jest jednym z faworytów, ale przecież na tym etapie chyba wszyscy myślą o awansie do finału i końcowym triumfie. Wygrana Fiorentiny była najbardziej efektowna w ćwierćfinale. Jednak West Ham, czy Anderlecht także mają swoje ambicje.

- Czy Lecha stać na sprawienie małej niespodzianki we Florencji i wywalczenie tam korzystnego wyniku?

- To jest piłka i wszystko jest możliwe. Jak już wspomniałem wcześniej, awans polskiej drużyny byłby potężną sensacją. Może przy wykreowaniu dwóch, czy trzech sytuacji podbramkowych mistrz Polski może napsuć krwi gospodarzom.

