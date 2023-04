John van den Brom o rewanżu z Fiorentiną. Trener Lecha mówi o dumie, na to liczy we Włoszech

Trener chce być dumny z zespołu

Holenderski szkoleniowiec ma nadzieję, że jego podopieczni zaprezentują się o wiele lepiej niż to miało miejsce w pierwszym starciu. - Musimy pokazać, że potrafimy lepiej grać, bo nie pokazaliśmy naszej piłki tydzień temu - powiedział trener John van den Brom na konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Mam dużo respektu dla Fiorentiny, bo to naprawdę silny zespół. Tak naprawdę to jest jedyny mój plan: pokazać, że możemy grać lepiej. Jeśli chcemy coś zdziałać, to musimy być w topowej dyspozycji. Mam nadzieję, że zagramy dobry mecz, wykorzystamy okazje, a po spotkaniu będę mógł powiedzieć, że jest dumny z moich zawodników, dumny z zespołu i może też dumny z rezultatu - dodał.

Docenia klasę Fiorentiny

Van den Brom przyznał, że we Florencji jego drużyna musi lepiej zagrać w kilku aspektach. - Jakość Fiorentiny jest większa w ofensywie niż defensywie i to potwierdzili w pierwszym meczu - stwierdził. - Byli bardzo groźni, umiejętnie kreowali sytuacje. My natomiast musimy lepiej popracować nad grą w obronie i nad posiadaniem piłki - traciliśmy ją zbyt łatwo - wyliczał szkoleniowiec.

