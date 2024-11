- Trudno opisać słowami, co czuję, mamy świetny moment - przyznał trener Adrian Siemieniec, po czwartkowym zwycięstwie z Molde FK 3:0 w meczu piłkarskiej Ligi Konferencji. Szkoleniowiec Jagiellonii bardzo często w ostatnim czasie ma okazję do publicznego wyrażania dumy z podopiecznych. Czasem nawet dobry nastrój podpowiada mu, by nieco pożartować z mediami i dziennikarzami, tak jak to miało miejsce po wygranym tydzień temu spotkaniu ligowym w Zabrzu.

Ogromne osłabienie Jagiellonii w meczu z Rakowem

Z Zabrza jagiellończycy – poza dobrym humorem i trzema punktami – przywieźli jednak i jedną złą wiadomość. Przy Roosevelta po raz czwarty w tym sezonie żółtą kartką napomniany został Taras Romanczuk. Oznacza to, że kapitana zespołu – będącego jednocześnie dobrym duchem mistrzowskiego teamu – zabraknie na boisku w konfrontacji z Rakowem! To będzie drugie ligowe spotkanie bez niego tej jesieni. Romanczuk nie zagrał Katowicach i… Jagiellonia przegrała 1:3 z GKS-em!

W Białymstoku nie będą jednak rozdzierać szat z powodu nieobecności pomocnika, który – przypomnijmy – znalazł się na liście zawodników powołanych przez Michała Probierza mecze Ligi Narodów z Portugalią i Szkocją. - Wiemy, że przyjeżdża do nas silny przeciwnik. Będzie chciał narzucić dużą intensywność grania – Siemieniec docenia klasę częstochowian. Jest jednak optymistą, zwłaszcza w kontekście tego, co jego podopieczni pokazali w czwartkowej potyczce pucharowej z Norwegami.

- Ten mecz jest symbolem tego, co jest za nami. Pamiętamy Jagiellonię mistrzowską, odważną, z pasją, ale mało rozważną i gubiącą kontrolę. Obecnie jesteśmy na innym poziomie – ocenia szkoleniowiec „Dumy Podlasia”. I podkreśla, że to nie on, a jego podopieczni napędzają zwycięską machinę. - To oni dodają mi odwagi, pokazując pasję i głód. Nie warto w życiu wyznaczać komuś barier, bo wielu z tych piłkarzy pokazuje, że ciągle są w stanie być lepsi – komplementuje zespół.

Początek spotkania Jagiellonia – Raków Częstochowa w 15. kolejce ekstraklasy w Białymstoku w niedzielę o godz. 14.45. Transmisja w Canal+ Sport 3.

