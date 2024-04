Patryk Klimala przełamie się w Śląsku? Padły słowa o stalowych nerwach i odporności na krytykę

Dziesięć meczów bez gola

W polskiej ekstraklasie Klimala debiutował w Jagiellonii. Wypromował się w klubie z Podlasia i w ten sposób zapracował na transfer do Szkocji, a następnie do USA i do Izraela. Teraz jest piłkarzem Śląska, ale w tym roku nie może się przełamać. Zagrał już w dziesięciu meczach, ale nie strzelił jeszcze gola dla wrocławskiej drużyny.

Michał Skóraś przebudził się w Belgii, wskoczy do kadry na EURO? Włodzimierz Lubański o jego formie i czekających Brugge wyzwaniach

Legenda wierzy w Klimalę

Przed startem rundy rewanżowej dyrektor spotowy David Balda mówił, że Klimala ma potencjał, aby być w przyszłości następcą Erika Exposito. Czy w meczu z Ruchem zakończy strzelecką niemoc? - To inny typ napastnika od Exposito - tłumaczył nam Tadeusz Pawłowski w rozmowie z "Super Expressu". - Nie jest tak silny fizycznie jak Hiszpan. Chłopak musi mieć stalowe nerwy i być mega odporny na krytykę. Wyliczają mu mecze i minuty bez strzelonego gola. Musi się przełamać. Wierzę w tego chłopaka, bo ma duże umiejętności, a do tego jest szybki. To jego atut. Jednak powinien szybciej podejmować decyzję i poprawić przyjęcie. Tego mi u niego brakuje. Gdy dostanie piłkę, to w kolejnym kroku powinien już oddać strzał. To właśnie wyróżnia Exposito. Dostaje podanie i po chwili strzela na bramkę - dodał legendarny piłkarz Śląska.

To dlatego Robert Lewandowski nie jest ostatnio skuteczny w Barcelonie. Celne spostrzeżenie odnośnie gry mistrza Hiszpanii?

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to