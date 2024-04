To dlatego Robert Lewandowski nie jest ostatnio skuteczny w Barcelonie. Celne spostrzeżenie odnośnie gry mistrza Hiszpanii?

Będzie „używanie” na piłkarzach

Kapitan polskiej kadry nie zachwycił w meczu z Realem, a hiszpańskie media surowo oceniły jego występ. - W tym sezonie Barcelona nie zdobędzie żadnego trofeum i media będą ją z tego rozliczać - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Wszystko będzie rozkładanie na czynniki pierwsze. Będzie „używanie” na piłkarzach, którzy muszą mierzyć się z różnymi komentarzami. Wielu zawodników pojawi się na liście transferowej. Pewnie to też będzie dotyczyć Roberta, choć ma ważny kontrakt - tłumaczył.

Jednak były legendarny bramkarz kadry i Realu uważa, że oceny Lewandowskiego są przesadzone. - Z Realem wypadł przeciętnie, ale trzeba go usprawiedliwić - wyznał Dudek. - W ostatnich meczach moją uwagę zwróciło to, że partnerzy go nie zauważają. Nie podają mu piłki, gdy mają taką możliwość. Taki Lamine Yamal robił przewagę, grał fantastycznie, podobnie zresztą, jak z PSG. Raphinha także był wyróżniającym się graczem. Widać, że złapał formę. Jednak, gdy dochodzą do pozycji, w której trzeba podać, to rzadko wybierają Roberta. Mam wrażenie, że jest drugą czy trzecią opcja do wyboru. Nie wiem, jak on to czuje. Tak mi się wydaje, że w wielu momentach zawodnicy Barcelony nie wybierają po prostu Roberta jako tej pierwszej opcji do podania, lecz szukają innych rozwiązań. Ponadto Robert dwa razy oberwał po kościach. To też wpłynęło na jego słabszą dyspozycję - stwierdził były bramkarz drużyny narodowej.

